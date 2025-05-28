В реестр майнеров включили уже 1 тысячу предпринимателей и юрлиц

Компании и ИП могут добывать криптовалюту только после того, как их внесут в реестр.

Более 1 тыс. майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры легализовали свою деятельность. Их включили в соответствующий реестр.

ИП и компании могут добывать цифровую валюту, но только после того, как попали в реестр. Чтобы это сделать, нужно направить заявление через сервис «Майнинг Реестр».

Физлица могут майнить криптовалюту без записи в реестре, но только при соблюдении норм электропотребления: в пределах 6 тыс. киловатт-часов.

«Всем майнерам необходимо ежемесячно отчитываться о полученной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сказано на сайте ФНС.

Недавно мы писали, что ФНС опубликовала информацию о рыночных котировках криптовалют для майнеров.

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