Госдума определила требования к гостевым домам

С 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года будут проводить эксперимент с гостевыми домами. Закон об этом приняла Госдума в окончательном чтении.
Изначально его собирались запустить только в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе. Ко второму чтению в список добавили Алтай, Дагестан, Алтайский, Приморский, Ставропольский края, Архангельскую, Владимирскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Ростовскую и Херсонскую области, а также федеральную территорию «Сириус».
Гостевой дом — это жилье, часть которого используется для оказания услуг по размещению. К таким объектам установили требования. Например, они должны располагаться на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Дом должен быть в собственности физлица, не быть самовольной постройкой и не подлежать сносу.
Есть еще критерии, по которым индивидуальный жилой дом может быть гостевым:
общая площадь — не больше 1 тыс. квадратных метров;
количество номеров в гостевом доме — не превышает 15;
дом стоит на государственном кадастровом учете;
гостевой дом соответствует категории «без звезд»;
размещается на земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, закон запрещает рекламировать гостевые дома без указания регистрационного номера из единого перечня. Ограничения также действуют на сайты с объявлениями.
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