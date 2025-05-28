Госдума определила требования к гостевым домам

Власти запустят эксперимент: гостевые дома включат в реестр средств размещения. Они смогут на законных основаниях оказывать услуги по проживанию, но при соблюдении нескольких критериев.

С 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года будут проводить эксперимент с гостевыми домами. Закон об этом приняла Госдума в окончательном чтении.

Изначально его собирались запустить только в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе. Ко второму чтению в список добавили Алтай, Дагестан, Алтайский, Приморский, Ставропольский края, Архангельскую, Владимирскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Ленинградскую, Ростовскую и Херсонскую области, а также федеральную территорию «Сириус».

Гостевой дом — это жилье, часть которого используется для оказания услуг по размещению. К таким объектам установили требования. Например, они должны располагаться на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Дом должен быть в собственности физлица, не быть самовольной постройкой и не подлежать сносу.

Есть еще критерии, по которым индивидуальный жилой дом может быть гостевым:

общая площадь — не больше 1 тыс. квадратных метров;

количество номеров в гостевом доме — не превышает 15;

дом стоит на государственном кадастровом учете;

гостевой дом соответствует категории «без звезд»;

размещается на земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, закон запрещает рекламировать гостевые дома без указания регистрационного номера из единого перечня. Ограничения также действуют на сайты с объявлениями.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.