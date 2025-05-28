С начала 2025 года на платформе МСП предприниматели заключили 29 сделок с российскими и иностранными компаниями

Сейчас на портале МСП есть 229 заявок от российских компаний и 102 от зарубежных. Предприятия ищут партнеров среди малого бизнеса, а площадка помогает наладить коммуникацию.

С 2022 года с помощью платформы МСП.РФ малому бизнесу удалось заключить 245 сделок, в том числе с зарубежными компаниями из Беларуси, Киргизии и Узбекистана. В 2025 году состоялось 29 сделок.

Больше половины всех соглашений относятся к реальному сектору экономики: к легкой промышленности, производству комплектующих и обработке металлов.

В список партнеров российского малого бизнеса входят: компания БелАЗ, Ковровский электромеханический завод, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» и другие крупные фирмы.

«Малый бизнес больше остальных сталкивается со сложностями при поиске партнеров и особенно выходе на внешние рынки. Мы помогаем наладить коммуникацию и сопровождаем бизнес от первого контакта до заключения сделки», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С начала 2025 года еще 46 российских и 19 иностранных компаний разместили объявления о поиске партнеров-поставщиков непродовольственной продукции. Всего на платформе МСП.РФ 229 заявок от частных российских организаций и 102 от зарубежных из 14 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Индия, Иран, Киргизия, Китай, Мексика, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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