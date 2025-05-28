Минэкономики: в РФ нет регионов без потенциала развития туризма

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в каждом регионе России есть потенциал для развития туризма.
«Большую активность в туризме видим со стороны регионов, поддерживаем решение по благоустройству национальных туристических маршрутов, пляжей. <…> Нет ни одного региона, где бы не было возможности для развития туризма», — сказал Максим Решетников.
Также он добавил, что туризм для России стал долгосрочным приоритетом, уже запустили нацпроект «Туризм и гостеприимство».
Недавно мы писали, что Госдума определила требования к гостевым домам.
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Комментарии2
Даже если Белое море - белое, оно все равно море. А пляжи там прекрасные. Загар, правда, белый, зато морской.
Как бы хорошо было отправить Решетникова в туристическое путешествие.... на Соловки !