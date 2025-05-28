Почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ – Роскомнадзор

Управление РКН рассказало о частых ошибках при заполнении адреса. Операторы пишут неполный адрес или он не соответствует указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, прописке самозанятого.

Заполняя поле «Наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора» в уведомлении об обработке персональных данных операторы ошибаются при указании адреса. Об этом пишет региональное управление Роскомнадзора.

Чаще всего не указывают почтовый индекс, муниципальный район (для организаций районов области), улицу, номер дома, корпус (если есть).

Кроме того, часто наименование организации в уведомлении не соответствует указанному на бланке или печати и сведениям в ЕГРЮЛ.

«Почтовый адрес – это адрес, по которому организация (ИП, физическое лицо) зарегистрирована в ЕГРЮЛ (ЕГРИП, адрес по прописке), адрес местонахождения – это адрес, по которому фактически осуществляется деятельность», — отмечает Роскомнадзор.

Из-за ошибок уведомление могут не принять.

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