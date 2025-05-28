❗ Минфин поменял порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов

Опубликован приказ ведомства, утверждающий новые правила перевода денег в бюджет. Применять их нужно будет с 1 апреля 2026 года.

Минфин приказом от 16.05.2025 № 58н утвердил новые правила перечисления безналичных денежных средств в бюджет.

Приказом утверждены:

информация, позволяющая осуществить перевод денег в бюджет, необходимая для идентификации платежей, и ее описание (Приложение 1 к приказу);

правила указания информации в распоряжении клиента, позволяющей сделать перевод денежных средств (Приложение 2 к приказу);

форма распоряжения клиента-физлица для проведения платежей (Приложение 3 к приказу);

правила кодирования информации, позволяющей перести деньги (Приложение 4 к приказу).

Также будет признан утратившим силу приказ Минфина от 12 ноября 2013 № 107н, которым утверждены действующие правила перевода денег в бюджет.

Новые правила содержат полный перечень реквизитов для переводов средств в бюджет. Для каждого реквизита указаны возможные значения и максимальное количество символов.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2026 года.

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