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Государственные ведомства

Кабмин будет регулировать правила оказания гостиничных услуг

Правительство начнет определять правила оказания гостиничных услуг, условия возврата денег при бронировании.

28 мая 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который даст правительству право утверждать правила предоставления гостиничных услуг.

Это позволит расширить виды бронирования, установить условия применения услуг и соблюсти баланс интересов гостей и владельцев отелей.

Кабмин также сможет определить условия возврата заказчику денег по невозвратному тарифу. Ожидается, что средства можно будет вернуть только в исключительных обстоятельствах. Например, если турист или его ближайший родственник заболел или умер.

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Комментарии

1
  • Marina2022

    А что, сейчас это никак не регулируется? Рынок не справляется?

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