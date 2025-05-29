Кабмин будет регулировать правила оказания гостиничных услуг

28 мая 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который даст правительству право утверждать правила предоставления гостиничных услуг.

Это позволит расширить виды бронирования, установить условия применения услуг и соблюсти баланс интересов гостей и владельцев отелей.

Кабмин также сможет определить условия возврата заказчику денег по невозвратному тарифу. Ожидается, что средства можно будет вернуть только в исключительных обстоятельствах. Например, если турист или его ближайший родственник заболел или умер.

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