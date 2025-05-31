Прошел месяц: более половины крупнейших банков снизили ставки по вкладам

Спустя месяц после заседания ЦБ по ключевой ставке, состоявшегося 25 апреля 2025 года, в 13 банках из топ-20 снизилась доходность вкладов.

На 26 мая 2025 года средняя ставка в топ-20 банках составляет:

по трехмесячным вкладам — 19,73%;

полугодовым – 19,42%;

на год – 18,64%.

Больше всего за месяц упали полугодовые вклады: доходность снизилась на 0,24 п.п., снижение по годовым — 0,09 п.п. и 0,06 п.п. по трехмесячным вкладам.

Лишь в одном банке годовой вклад прибавил +0,5 п.п. одновременно со снижением ставок по другим срокам депозитов.

Максимальная ставка по вкладам без специальных условий среди топ-20 банков на три месяца — 21,5%, минимальная – 15,03% по годовому вкладу.

Это данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по топ-20 банкам по объему средств населения. В расчет брали вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев. Пресс-релиз есть у «Клерка».

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