Прошел месяц: более половины крупнейших банков снизили ставки по вкладам

На 26 мая 2025 года средняя ставка в топ-20 банках составляет:
по трехмесячным вкладам — 19,73%;
полугодовым – 19,42%;
на год – 18,64%.
Больше всего за месяц упали полугодовые вклады: доходность снизилась на 0,24 п.п., снижение по годовым — 0,09 п.п. и 0,06 п.п. по трехмесячным вкладам.
Лишь в одном банке годовой вклад прибавил +0,5 п.п. одновременно со снижением ставок по другим срокам депозитов.
Максимальная ставка по вкладам без специальных условий среди топ-20 банков на три месяца — 21,5%, минимальная – 15,03% по годовому вкладу.
Это данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по топ-20 банкам по объему средств населения. В расчет брали вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев. Пресс-релиз есть у «Клерка».
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