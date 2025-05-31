Средний штраф за нарушение ПДД вырос в 1,5 раза: сумма, самые частые и редкие нарушения

Анализ показал, что сумма среднего платежа выросла за год в 1,5 раза и составила 930 рублей, а более половины штрафов россияне получили за превышение скорости. Средний штраф за нарушение ПДД весной 2025 года увеличился на 54% по сравнению с весной прошлого года.

Аналитики МТС Банка отмечают (пресс-релиз есть у «Клерка»), что такой большой рост связан с увеличением многих штрафов с 1 января 2025 года. Например, за самое распространенное нарушение – превышение скорости — в 1,5 раза. Также снижена в два раза скидка за быструю оплату – с 50% до 25%. Эти меры направлены на повышение ответственности водителей и снижение количества нарушений ПДД.

Показатель Детали Самый большой штраф весной 2025 года 525 000 рублей. Получен в Удмуртии по статье «Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 20, но не более 50 сантиметров». Общее количество штрафов весной 2025 Уменьшилось на 11%. Среднее количество оплаченных штрафов на одного автовладельца сократилось за год с 2,5 до 2,4 штрафа. Самое частое нарушение ПДД весной 2025 Стало «Превышение скорости движения транспортного средства от 20 до 40 км/ч» – 60,9% от общего количества штрафов, далее – «Несоблюдение требований знаков или разметки» и «Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами» — по 6% и 4% соответственно. Топ самых редких штрафов Возглавляют «Нарушение правил движения через железнодорожные пути», «Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены» и «Повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения». Самое большое количество нарушений ПДД весной 2025 Зафиксировано в Москве – 44,8% от общего количества штрафов, Санкт-Петербурге – 5,7%, Татарстане – 4,5%, Свердловской области – 3,7% и Башкирии – 3,2%. Всего на топ-5 регионов по количеству нарушений приходится практически 2/3 об общего количества штрафов за ПДД.

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