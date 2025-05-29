Биометрию разрешили использовать в сделках с жильем

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о защите сделок с недвижимостью с помощью биометрии.
Проект разработал Росреестр, чтобы дополнительно усилить безопасность сделок, которые проводятся онлайн. Будет можно использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подачи документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде.
Биометрию начнут применять в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Сейчас в онлайн-сделках с недвижимостью нужна специальная отметка в ЕГРН о том, что в таком формате можно подавать документы. Новый закон откажется от этого требования, поскольку биометрическая идентификация надежнее этого условия.
Положения законопроекта вступят в силу с 1 июля 2026 года.
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Комментарии1
Главное чтобы ее не сделали обязательной.