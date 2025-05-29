Закон о защите прав потребителей распространят на брокеров

Россияне жалуются на нарушение их прав при покупке ценных бумаг. Сейчас они не могут обратиться в суд по месту жительства, а брокеров не штрафуют за ошибки.

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить нормы закона о защите прав потребителей на сделки с ценными бумагами.

Авторы законопроекта пишут, что финансовому уполномоченному, в Роспотребнадзор, прокуратуру, суды поступает много жалоб на недобросовестные действия брокеров. Например, на резкое повышение комиссий за сделки без предварительного извещения своих клиентов.

«В таких случаях граждане не пользуются правами потребителей, в том числе процессуальными. Например, они не могут обратиться в суд по месту своего жительства, не освобождаются от уплаты госпошлины при подаче иска. Также они не вправе претендовать на присуждение штрафа, в случае нарушений закона, допущенных брокером», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается установить, что к договорам о брокерском обслуживании физлиц применяется законодательство о защите прав потребителей.

Брокеры, как и сейчас, не будут отвечать за потери клиентов при изменении котировок не в их пользу — то есть за финансовый результат инвестирования. Но за оказанные платные услуги они будут нести ответственность в полной мере по закону о защите прав потребителей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

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