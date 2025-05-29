💳 Просрочка по кредиткам за полгода выросла почти на 70%

Чаще всего просроченные платежи по кредитным картам появляются, если превысить беспроцентный грейс-период. Проблема не только в том, что у клиентов перестало хватать средств, а еще и в недостаточном информировании со стороны банков.

В первом квартале 2025 года просроченные долги по кредитным картам составили 110 млрд рублей, за полгода этот показатель подскочил почти на 70%.

Платежеспособность держателей кредитных карт снижается из-за высокой инфляции. Риски накапливались в течение всего 2024 года, а теперь ситуация на рынке обострилась и обслуживание кредитов резко ухудшилось. Об этом пишут «Известия».

По данным ОКБ (Объединенное кредитное бюро), средние ставки по кредиткам — 27%, но в этой цифре не учли дополнительные платежи, которые нужно сделать заемщикам. Например, при открытии карты и в течение ее использования. Если подсчитать все это, по получится порядка 50%.

Основная проблема в том, что клиентам сейчас не хватает минимального платежа, чтобы успеть закрыть долг до конца действия льготного периода (грейс-периода — когда кредиткой можно пользоваться без процентов).

Кроме того, не все открыто предупреждают о сроке льготного периода. Например, клиенты Альфа-Банка жалуются, что в приложении указан срок следующего платежа, а не срок грейс-периода. Если следовать установленному графику выплат, то можно выйти за пределы льготного периода. Также подобные жалобы поступают и на ОТП Банк.

Клиенты Газпромбанка недовольны тем, что беспроцентный период заканчивается раньше ожидаемой даты. Например, если провести оплату кредиткой 31 мая, то проценты начислят не спустя 90 дней (31 августа), а 1 августа. Объясняют это тем, что отчетный период начинается с первого числа каждого месяца.

В МТС Банке льготные периоды по картам сократили в два раза. Клиентов предупредили, что важно успеть вовремя закрыть долги.

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