В уведомлении РКН термин «филиалы» трактуется максимально широко

При заполнении уведомления об обработке персональных данных операторы часто ошибаются в поле «Наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора», пишет региональное управление Роскомнадзора.

В частности, неправильно заполняют поле «Филиалы».

«Имеются в виду отделения, корпуса, учреждения, другие территориально обособленные отделы, магазины и иные подразделения, филиалы, имеющие отношение к Оператору и входящие в его состав», — поясняет ведомство.

Ранее Роскомнадзор объяснил, что почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ.

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