Специалист подскажет, как работать с персональными данными по новым правилам и не получить штрафы

До 30 мая 2025 года необходимо подать уведомление в Роскомнадзор как оператору персональных данных.
Мы расскажем, что еще должно быть обязательно у оператора данных, а также о том, как избежать новых оборотных штрафов и уголовной ответственности с лишением свободы на срок до 8 лет. Кроме того, ответим на самые актуальные вопросы по обработке персональных данных и деятельности Роскомнадзора.
Приходите на вебинар «Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления». Он состоится 30 мая в 11:00 мск!
Мы обсудим:
Кто является оператором персональных данных (ПД).
Какие документы должны быть у оператора ПД.
Заполняем уведомление Роскомнадзора о начале обработке ПД.
Локализация баз данных и трансфер данных. Что делать если используете WhatsApp, Телеграмм и т.п.
Сайт, файлы cookie и защита персональных данных.
Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 30 мая в 11:00 мск!
Начать дискуссию