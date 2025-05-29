Специалист подскажет, как работать с персональными данными по новым правилам и не получить штрафы

Мы собрали самые частые вопросы, связанные с новыми изменениями-2025 в законе о защите персональных данных. Узнайте, как правильно заполнить уведомление в Роскомнадзор и рассмотрите все важные аспекты обработки персданных, чтобы избежать новых колоссальных штрафов.

До 30 мая 2025 года необходимо подать уведомление в Роскомнадзор как оператору персональных данных.

Мы расскажем, что еще должно быть обязательно у оператора данных, а также о том, как избежать новых оборотных штрафов и уголовной ответственности с лишением свободы на срок до 8 лет. Кроме того, ответим на самые актуальные вопросы по обработке персональных данных и деятельности Роскомнадзора.

Приходите на вебинар «Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления». Он состоится 30 мая в 11:00 мск!

Мы обсудим:

Кто является оператором персональных данных (ПД). Какие документы должны быть у оператора ПД. Заполняем уведомление Роскомнадзора о начале обработке ПД. Локализация баз данных и трансфер данных. Что делать если используете WhatsApp, Телеграмм и т.п. Сайт, файлы cookie и защита персональных данных. Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 30 мая в 11:00 мск!