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Пользователи интернета

Из App Store удалили приложение «Авито»

Пользователей iPhone попросили не удалять уже установленное мобильное приложение «Авито» или пользоваться сервисом через браузер.

Мобильное приложение сервиса «Авито» исчезло из магазина App Store. Сейчас компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах удаления.

Представители «Авито» просят пользователей iPhone не удалять уже установленное приложение сервиса.

«Если приложение не установлено, то вы можете продолжать пользоваться Авито через мобильный браузер», — сказано в телеграм-канале компании.

23 июля 2024 года мобильное приложение «Авито» уже пропадало из App Store. Его вернули на следующий день после переговоров с Apple.

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