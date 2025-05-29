⚡️ Итоги дня: продажи квартир рухнули на 40%, растет спрос на речные круизы, в Санкт-Петербурге запретили «наливайкам» работать по ночам

Продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40%. Тренд на снижение начался в феврале и с каждым месяцем усиливается. Россияне не спешат вкладываться в недвижимость после сокращения ипотечных программ и в условиях высокой ключевой ставки.
Водителей могут обязать перестраиваться или съезжать на обочину, чтобы пропустить спецтранспорт. Сейчас термин «уступить дорогу» не предполагает активных действий со стороны водителя.
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в третьем чтении закон, запрещающий работу «наливаек» с 22:00 до 11:00. Ограничения ввели, чтобы защитить права жителей многоквартирных домов.
Минвостокразвития предложило построить на Дальнем Востоке аффинажный завод. Сейчас при больших объемах добычи различных руд в макрорегионе аффинажного производства нет.
В Москве начнет работать региональный сервис такси «Икс Кар». До конца 2025 года он намерен занять до 20% столичного рынка.
В первом квартале поставки игристых вин из Белоруссии в Россию выросли в 21 раз. Резкий рост связан с низкой базой и тем, что после введения заградительных пошлин на вина из недружественных стран российские дистрибуторы стали больше завозить напитки в том числе из Белоруссии.
Спрос на речные круизы в России вырос на 12% за год. Тенденция связана с расширением их аудитории, появлением бронирований от интуристов и увеличением глубины продаж.
Продажи холодильников в РФ в первом квартале сократились на 10% год к году, при этом сменился лидер сегмента: им стал турецкий Indesit вместо китайского Haier. Участники рынка связывают снижение спроса с ростом цен на технику, а смену лидера — с более глубокой локализацией производства.
Telegram согласовал сотрудничество с компанией миллиардера Илона Маска xAI. Партнерство рассчитано на год и коснется распространения чат-бота Grok среди пользователей Telegram и его дальнейшей интеграции в приложение. Однако сделка еще не подписана.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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