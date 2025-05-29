⚡️ Итоги дня: продажи квартир рухнули на 40%, растет спрос на речные круизы, в Санкт-Петербурге запретили «наливайкам» работать по ночам

Продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40%. Тренд на снижение начался в феврале и с каждым месяцем усиливается. Россияне не спешат вкладываться в недвижимость после сокращения ипотечных программ и в условиях высокой ключевой ставки.

Водителей могут обязать перестраиваться или съезжать на обочину, чтобы пропустить спецтранспорт. Сейчас термин «уступить дорогу» не предполагает активных действий со стороны водителя.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в третьем чтении закон, запрещающий работу «наливаек» с 22:00 до 11:00. Ограничения ввели, чтобы защитить права жителей многоквартирных домов.

Минвостокразвития предложило построить на Дальнем Востоке аффинажный завод. Сейчас при больших объемах добычи различных руд в макрорегионе аффинажного производства нет.

В Москве начнет работать региональный сервис такси «Икс Кар». До конца 2025 года он намерен занять до 20% столичного рынка.

В первом квартале поставки игристых вин из Белоруссии в Россию выросли в 21 раз. Резкий рост связан с низкой базой и тем, что после введения заградительных пошлин на вина из недружественных стран российские дистрибуторы стали больше завозить напитки в том числе из Белоруссии.

Спрос на речные круизы в России вырос на 12% за год. Тенденция связана с расширением их аудитории, появлением бронирований от интуристов и увеличением глубины продаж.

Продажи холодильников в РФ в первом квартале сократились на 10% год к году, при этом сменился лидер сегмента: им стал турецкий Indesit вместо китайского Haier. Участники рынка связывают снижение спроса с ростом цен на технику, а смену лидера — с более глубокой локализацией производства.