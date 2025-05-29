💳 Нужен ли кассовый чек, если ИП платит компании на УСН с личной карты как физлицо – ответ ФНС

Если предприниматель рассчитался своей личной картой – применять ККТ не нужно.

На вопрос, нужно ли пробивать чек ККТ, если ИП перечислил деньги за товар компании-упрощенцу со своей карты физлица, налоговики в чате ФНС ответили, что не нужно.

Ситуация такая: ИП заплатил юрлицу на УСН за товар своей личной картой. Компания спросила, должна ли она печатать чек, сначала у консультанта на горячей линии ФНС. Он ответил, что чек пробивать не нужно. Такой же ответ дали налоговики в своем телеграм-чате, сославшись на п. 9 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ.

В законе указано: ККТ не применяют при безналичных расчетах между организациями и/или ИП, кроме расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением. То есть в законе нет требования к виду используемых счетов. А значит, выбивать кассовый чек не нужно.

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