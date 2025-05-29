Продавцы алкоголя смогут внести в ЕГАИС информацию о нестационарных торговых точках

Внести сведения о месте работы нестационарного торгового объекта стало проще. В новой версии-2025 ЕГАИС теперь доступен этот функционал.

Теперь в справочник ЕГАИС продавцы алкоголя смогут внести адреса нестационарных торговых объектов. Им будут присвоены уникальные идентификаторы «FSRAR_ID».

Подробная инструкция о том, как добавить объект, есть на портале Росалкогольтабакконтроля в руководстве пользователя системы ЕГАИС в разделе «Место деятельности». Об этом сказано на сайте ведомства.

Чтобы добавить сведения о месте деятельности нестационарного торгового объекта, нужно обновить версию УТМ ЕГАИС до последней. Актуальную программу можно скачать в подразделе «Подключение к системе ЕГАИС».

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