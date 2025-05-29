В Анапе отменили туристический налог на весь 2025 год

Администрация Анапы решила отменить туристический налог с 1 января по 31 декабря 2025 года. Это окажет дополнительную поддержку санаторно-курортному и гостиничному бизнесу, который пострадал от крушения танкеров в Керченском проливе.
«Эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов», — сказал мэр города Василий Швец.
Недавно мы писали, что туристический налог отменят только в муниципалитетах Анапы, где продолжается ликвидация последствий ЧС после разлива нефтепродуктов.
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Комментарии3
А какая сумма налога? 30 рублей в день?
1% от стоимости проживания в отеле, пансионате или гостинице
Конечно, как все ломанутся в отравленную Анапу