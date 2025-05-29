В Анапе отменили туристический налог на весь 2025 год

На территориях, где продолжают ликвидировать последствия ЧС, не будут брать туристический налог вплоть до 31 декабря 2025 года.

Администрация Анапы решила отменить туристический налог с 1 января по 31 декабря 2025 года. Это окажет дополнительную поддержку санаторно-курортному и гостиничному бизнесу, который пострадал от крушения танкеров в Керченском проливе.

«Эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов», — сказал мэр города Василий Швец.

Недавно мы писали, что туристический налог отменят только в муниципалитетах Анапы, где продолжается ликвидация последствий ЧС после разлива нефтепродуктов.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.