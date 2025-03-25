Туристический налог в 2025 году: новые разъяснения по расчету и уплате от ФНС

Плательщикам туристического налога упрощают жизнь
Стало очевидно, что нормы НК о турналоге нуждаются в усовершенствовании. Так, если у налогоплательщика есть несколько объектов размещения на территориях, подведомственных разным ИФНС, то сдать декларацию можно в одну из них. Для этого направьте уведомление о выборе ИФНС в каждую налоговую инспекцию. Сделать это нужно не позднее чем за 30 рабочих дней до крайнего срока сдачи декларации.
Минфин, признавая, что положения НК нуждаются в поправках, до внесения изменений в ст. 418.9 НК подтвердил право налогоплательщика представить уведомление о выборе налогового органа для передачи деклараций по турналогу только в один из налоговых органов — по месту нахождения средства размещения.
Объект в доверительном управлении. Кто платит налог
Турналог уплачивают собственники, это общее правило (ст. 418.2, 418.3 НК). А если объект размещения находится в доверительном управлении? Ведь многие собственники, разочаровавшись в самостоятельном управлении, делегируют бизнес-процессы профессионалам гостиничного менеджмента.
В таком случае, как разъясняет Минфин, услуги по временному размещению оказывает доверительный управляющий, следовательно, он и платит туристический налог (письмо Минфина от 24.10.2024 № 03-05-08/103501).
Предоплата — в низкий, полная оплата — в высокий сезон
Туристы, которые любят планировать свой отдых, нередко заранее бронируют полюбившиеся объекты размещения и вносят предоплату. Окончательная оплата происходит уже после заселения. Между тем ставки налога могут различаться в зависимости от сезона, так как это допускает п. 2 ст. 418 НК.
Минфин уточняет: НК не конкретизирует периоды, применительно к которым могут быть дифференцированы ставки, а налоговый период по туристическому налогу — квартал (ст. 418.6 НК). Местные власти вправе дифференцировать ставки с учетом сезонности (письмо от 29.11.2024 № 03-05-08/119737).
Предположим, что семейство Сундуковых забронировало домик на берегу моря в марте, когда ставка налога составляла 0,2%, а фактически приезжали в августе, когда ставка налога поднялась до 1%. Для расчета налога собственник средства размещения должен взять ставку, действующую в период полного расчета с потребителем, то есть в августе (см. письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-05-08/108773).
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Дополнительные услуги. Выделять или нет
Налоговая база по туристическому налогу определяется как стоимость услуг по временному проживанию (п. 1 ст. 418.4 НК) без учета НДС.
Пример: апарт-отель «Подмосковная тайга» предоставляет не просто услуги размещения в экологически чистом месте с уникальным ландшафтом, но и:
пользование мангальной площадкой;
бесплатную трофейную рыбалку;
30 минут катания по холмам на осликах;
пользование фитнес-зоной на свежем воздухе;
целый день в панда-парке и т. п.
Нужно ли выделять стоимость всех этих услуг из цены размещения?
Нет. ФНС в письме от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1490 разъясняет:
Цена номера — это стоимость временного проживания и других сопутствующих услуг, перечень которых определяет лицо, их предоставляющее за единую цену (п. 2 Правил предоставления гостиничных услуг, утв. постановлением Кабмина от 18.11.2020 № 1853, далее — Правил).
Цену номера и перечень сопутствующих услуг устанавливает исполнитель (п. 23 Правил).
Если другие сопутствующие услуги не выделены из стоимости временного проживания, налоговая база по туристическому налогу определяется из стоимости оказываемой услуги по временному проживанию. Она включает в себя стоимость сопутствующих услуг.
Таким образом, если в договоре, который подписывают клиенты «Подмосковной тайги», нет условий, которые выделяют цену сопутствующих услуг из цены размещения, базу рассчитывают исходя из общей цены.
Что будет с налогом при простое
Простой — нередкая ситуация, в особенности при узкой специализации. Например, в Подмосковье расположен бюджетный горнолыжный курорт «Крутое», который с учетом бесснежной зимы не смог обеспечить клиентам достаточный покров на склонах. Причем многие клиенты заранее бронируют номера, а потом или отказываются в последний момент или вообще не заезжают.
Номер простаивает, а сохраняется ли объект налогообложения? Нет, успокаивает ФНС в письме от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1489. Если номер простаивает, то услуга по временному размещению не оказана. Следовательно, нет и объекта налогообложения туристическим налогом.
Таким образом, если клиент курорта «Крутой» отказывается от бронирования в последний момент или вообще не заезжает, то при фактическом простое номера не начисляется даже минимальный налог (100 руб./сутки — п. 1 ст. 418.7 НК).
Если муниципалитет установил нулевую ставку
Предположим, что муниципалитет, на территории которого расположено средство размещения — база отдыха «Приют премудрого пескаря» — решил предоставить местному турбизнесу преференцию. Он установил нулевую ставку туристического налога. Но нижний порог турналога установлен НК — это 100 руб./сутки. Местные власти не имеют права урезать минимальный налог (письмо Минфина от 17.10.2024 № 03-05-08/100577).
Поэтому придется сумму туристического налога определять в размере минимального налога (письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1451).
Например, домик в «Приюте…» стоит 2 400 руб/сут (в том числе НДС 20% — 400 руб.). Рыбак Иванов И.И. заехал порыбачить на сутки. Стоимость домика без НДС — 2 000 руб., турналог установлен 0%. Тогда базе придется уплатить 100 руб. минимального налога.
И, кстати, если неотложные дела заставят рыбака Иванова прервать отдых и уехать, побыв на базе неполные сутки — это тоже не меняет дело. Даже если услуги оказаны за неполные сутки, базе придется уплатить минимальный налог как за полные сутки (письмо Минфина от 24.10.2024 № 03-05-08/103501).
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