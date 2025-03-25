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Туристический налог

Туристический налог в 2025 году: новые разъяснения по расчету и уплате от ФНС

Туристический налог введен в Республике Алтай, на Камчатке, в Карелии, Вологодской области. Часть субъектов РФ ввели турналог только в областном центре — например, в Архангельске, во Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, Рязани, Туле. Появились и новые вопросы, и первые законопроекты.

Плательщикам туристического налога упрощают жизнь 

Стало очевидно, что нормы НК о турналоге нуждаются в усовершенствовании. Так, если у налогоплательщика есть несколько объектов размещения на территориях, подведомственных разным ИФНС, то сдать декларацию можно в одну из них. Для этого направьте уведомление о выборе ИФНС в каждую налоговую инспекцию. Сделать это нужно не позднее чем за 30 рабочих дней до крайнего срока сдачи декларации.

Минфин, признавая, что положения НК нуждаются в поправках, до внесения изменений в ст. 418.9 НК подтвердил право налогоплательщика представить уведомление о выборе налогового органа для передачи деклараций по турналогу только в один из налоговых органов — по месту нахождения средства размещения.

Объект в доверительном управлении. Кто платит налог

Турналог уплачивают собственники, это общее правило (ст. 418.2, 418.3 НК). А если объект размещения находится в доверительном управлении? Ведь многие собственники, разочаровавшись в самостоятельном управлении, делегируют бизнес-процессы профессионалам гостиничного менеджмента.

В таком случае, как разъясняет Минфин, услуги по временному размещению оказывает доверительный управляющий, следовательно, он и платит туристический налог (письмо Минфина от 24.10.2024 № 03-05-08/103501).

Предоплата — в низкий, полная оплата — в высокий сезон

Туристы, которые любят планировать свой отдых, нередко заранее бронируют полюбившиеся объекты размещения и вносят предоплату. Окончательная оплата происходит уже после заселения. Между тем ставки налога могут различаться в зависимости от сезона, так как это допускает п. 2 ст. 418 НК

Минфин уточняет: НК не конкретизирует периоды, применительно к которым могут быть дифференцированы ставки, а налоговый период по туристическому налогу — квартал (ст. 418.6 НК). Местные власти вправе дифференцировать ставки с учетом сезонности (письмо от 29.11.2024 № 03-05-08/119737).

Предположим, что семейство Сундуковых забронировало домик на берегу моря в марте, когда ставка налога составляла 0,2%, а фактически приезжали в августе, когда ставка налога поднялась до 1%. Для расчета налога собственник средства размещения должен взять ставку, действующую в период полного расчета с потребителем, то есть в августе (см. письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-05-08/108773). 

Налоговые изменения — это всегда вызов для бизнеса. Туристический налог и другие нововведения требуют внимательного подхода и профессиональной оценки. Специалисты КСК ГРУПП станут вашим надежным партнером в решении любых вопросов, связанных с налоговым законодательством. Мы предлагаем индивидуальный подход, глубокий анализ и эффективные решения для защиты ваших интересов. Доверьтесь профессионалам и сосредоточьтесь на развитии своего бизнеса.

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Дополнительные услуги. Выделять или нет

Налоговая база по туристическому налогу определяется как стоимость услуг по временному проживанию (п. 1 ст. 418.4 НК) без учета НДС.

Пример: апарт-отель «Подмосковная тайга» предоставляет не просто услуги размещения в экологически чистом месте с уникальным ландшафтом, но и:

  • пользование мангальной площадкой;

  • бесплатную трофейную рыбалку;

  • 30 минут катания по холмам на осликах;

  • пользование фитнес-зоной на свежем воздухе;

  • целый день в панда-парке и т. п.

Нужно ли выделять стоимость всех этих услуг из цены размещения?

Нет. ФНС в письме от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1490 разъясняет:

  • Цена номера — это стоимость временного проживания и других сопутствующих услуг, перечень которых определяет лицо, их предоставляющее за единую цену (п. 2 Правил предоставления гостиничных услуг, утв. постановлением Кабмина от 18.11.2020 № 1853, далее — Правил).

  • Цену номера и перечень сопутствующих услуг устанавливает исполнитель (п. 23 Правил).

  • Если другие сопутствующие услуги не выделены из стоимости временного проживания, налоговая база по туристическому налогу определяется из стоимости оказываемой услуги по временному проживанию. Она включает в себя стоимость сопутствующих услуг.

Таким образом, если в договоре, который подписывают клиенты «Подмосковной тайги», нет условий, которые выделяют цену сопутствующих услуг из цены размещения, базу рассчитывают исходя из общей цены.

Что будет с налогом при простое 

Простой — нередкая ситуация, в особенности при узкой специализации. Например, в Подмосковье расположен бюджетный горнолыжный курорт «Крутое», который с учетом бесснежной зимы не смог обеспечить клиентам достаточный покров на склонах. Причем многие клиенты заранее бронируют номера, а потом или отказываются в последний момент или вообще не заезжают.

Номер простаивает, а сохраняется ли объект налогообложения? Нет, успокаивает ФНС в письме от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1489. Если номер простаивает, то услуга по временному размещению не оказана. Следовательно, нет и объекта налогообложения туристическим налогом.

Таким образом, если клиент курорта «Крутой» отказывается от бронирования в последний момент или вообще не заезжает, то при фактическом простое номера не начисляется даже минимальный налог (100 руб./сутки — п. 1 ст. 418.7 НК).

Если муниципалитет установил нулевую ставку

Предположим, что муниципалитет, на территории которого расположено средство размещения — база отдыха «Приют премудрого пескаря» — решил предоставить местному турбизнесу преференцию. Он установил нулевую ставку туристического налога. Но нижний порог турналога установлен НК — это 100 руб./сутки. Местные власти не имеют права урезать минимальный налог (письмо Минфина от 17.10.2024 № 03-05-08/100577).

Поэтому придется сумму туристического налога определять в размере минимального налога (письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1451).

Например, домик в «Приюте…» стоит 2 400 руб/сут (в том числе НДС 20% — 400 руб.). Рыбак Иванов И.И. заехал порыбачить на сутки. Стоимость домика без НДС — 2 000 руб., турналог установлен 0%. Тогда базе придется уплатить 100 руб. минимального налога.

И, кстати, если неотложные дела заставят рыбака Иванова прервать отдых и уехать, побыв на базе неполные сутки — это тоже не меняет дело. Даже если услуги оказаны за неполные сутки, базе придется уплатить минимальный налог как за полные сутки (письмо Минфина от 24.10.2024 № 03-05-08/103501).

КСК ГРУПП предлагает профессиональный консалтинг в области налогового законодательства. Наши эксперты проведут детальный анализ вашей ситуации, помогут разобраться с туристическим налогом и другими нововведениями, а также обеспечат защиту интересов вашей компании. Обращайтесь к нам — и будьте уверены в завтрашнем дне.  

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