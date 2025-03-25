Туристический налог в 2025 году: новые разъяснения по расчету и уплате от ФНС

Стало очевидно, что нормы НК о турналоге нуждаются в усовершенствовании. Так, если у налогоплательщика есть несколько объектов размещения на территориях, подведомственных разным ИФНС, то сдать декларацию можно в одну из них. Для этого направьте уведомление о выборе ИФНС в каждую налоговую инспекцию. Сделать это нужно не позднее чем за 30 рабочих дней до крайнего срока сдачи декларации.

Минфин, признавая, что положения НК нуждаются в поправках, до внесения изменений в ст. 418.9 НК подтвердил право налогоплательщика представить уведомление о выборе налогового органа для передачи деклараций по турналогу только в один из налоговых органов — по месту нахождения средства размещения.