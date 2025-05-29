👦 Облагаются ли НДФЛ карманные деньги, переведенные ребенку на карту: ответ ФНС

Налоговики напомнили, какие доходы не облагаются НДФЛ. Карманные деньги ребенку входят в этот перечень.

В письме от 11.03.2025 № ЗГ-2-11/3650@ ФНС ответила, облагаются ли НДФЛ карманные деньги, которые родители переводят ребенку на карту.

Доходы физлиц, которые не подлежат налогообложению, перечислены в ст. 217 НК. Это, в частности, доходы в денежной и натуральной форме, полученные от физических лиц в подарок. Исключение – недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи.

Таким образом, деньги, которые родители предают несовершеннолетнему ребенку, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ.

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