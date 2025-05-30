Кабмин продлил запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов до 30 ноября 2025 года

Чтобы увеличить нагрузку на аффинажные заводы, нужно привлечь вторсырье, которые содержат драгметаллы. Поэтому власти ограничили экспорт лома и отходов, которые содержат драгоценные металлы и их соединения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 28 мая 2025 года № 744, по которому на шесть месяцев продлят запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.

Временные ограничения будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года. В этот период запрещено вывозить отходы и лом:

которые содержат драгметаллы или их соединения;

электротехнических и электронных изделий, которые нужны для извлечения драгметаллов.

«Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями», — сказано на сайте кабмина.

Чтобы не попасть под ограничения, масса одной пробы должна быть не больше 500 г в одной партии, независимо от числа таких партий по внешнеторговым контрактам.

Ограничения вводятся с 2022 года, в последний раз их продляли до 31 мая 2025 года.

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