Кабмин продлил запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов до 30 ноября 2025 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 28 мая 2025 года № 744, по которому на шесть месяцев продлят запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.
Временные ограничения будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года. В этот период запрещено вывозить отходы и лом:
которые содержат драгметаллы или их соединения;
электротехнических и электронных изделий, которые нужны для извлечения драгметаллов.
«Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями», — сказано на сайте кабмина.
Чтобы не попасть под ограничения, масса одной пробы должна быть не больше 500 г в одной партии, независимо от числа таких партий по внешнеторговым контрактам.
Ограничения вводятся с 2022 года, в последний раз их продляли до 31 мая 2025 года.
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