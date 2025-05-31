К 2030 году искусственный интеллект может увеличить прибыль банков на 12–15%

На конференции «Время Цифры» Евгений Зубков, начальник управления исследования данных и машинного обучения ОТП Банка, рассказал, что к 2030 году ИИ может увеличить прибыль банков на 12–15% за счет повышения эффективности сотрудников и оптимизации внутренних процессов. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Он отметил, что через 5-6 лет ИИ будет внедрен практически во все направления работы банков — от обслуживания клиентов до внутренних ИТ-сервисов. Такие технологии способны заменить выполнение рутинных задач, освобождая сотрудникам время для более значимых и творческих проектов.

Ассистенты ИИ помогают, подсказывают и берут на себя повторяющиеся действия, позволяя команде сосредоточиться на главном.

«ИИ-ассистенты — это не конкуренты, а надежные помощники. Они позволяют нам быть быстрее, точнее и внимательнее к каждому клиенту. Мы рассматриваем ИИ как способ сделать ежедневную работу проще, а сервис — лучше», — поделился Евгений Зубков.

Он также представил конкретные кейсы, успешно применяющиеся в банке:

В контакт-центре ИИ помогает находить нужную информацию за секунды и формулировать ответы. Это значительно ускоряет обслуживание и повышает удовлетворенность клиентов.

В сфере продаж работает чат-бот, который понимает не только продукт, но и его аналоги, нюансы законодательства и контекст потребностей клиента. Это повышает конверсию на сайте и укрепляет доверие пользователей.

В ИТ-разработке ИИ-копилоты поддерживают программистов, предлагая варианты кода, находя ошибки и повышая общую продуктивность команды.

В HR-процессах ИИ помогает рекрутерам быстрее находить подходящие резюме и ускоряет закрытие вакансий.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие больших языковых моделей и подходов Agentic-AI приведет к автоматизации большинства рутинных операций. «Наш опыт подтверждает, что даже частичная автоматизация через ML и GenAI дает значительный прирост эффективности», — подытожил Е. Зубков.

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