Минтруд уточнит методику расчета скидок и надбавок к взносам на травматизм

Правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм скорректируют. Такой проект приказа Минтруда опубликован на портале НПА.
Изменения внесут в действующую методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное соцстрахование от несчастий на производстве и профзаболеваний. Она утверждена приказом Минтруда от 01.08.2012 № 39н.
Предложенные поправки в порядок расчетов учитывают постановление Правительства от 28.01.2025 № 56, согласно которому правила установления скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм поменяли.
По новым правилам при расчете скидок и надбавок к страховым тарифам не влияют сведения о несчастных случаях на производстве, которые случились из-за обстрелов и террористических актов.
Также установлено: если у страхователя нет работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам, коэффициент q2 принимается равным 1 (q2 = 1).
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