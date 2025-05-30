Сотрудники банков вводят клиентов в заблуждение, говоря, что ПДС — это такой же вклад, только лучше из-за софинансирования. О рисках и возможностях снять средства россиянам не рассказывают.

Финуполномоченный Юрий Воронин рассказал о планах ввести период охлаждения для договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Например, в течение 30 календарных дней. Клиенты стали жаловаться, что их заманивали привлекательными условиями, которые на деле оказались не гибкими.

Например, семья обратилась в банк, чтобы оформить вклад с возможностью забрать деньги в любой момент и не потерять в доходе. Их убедили заключить договор ПДС со взносом 1 млн с каждого супруга. Когда пара пришла забирать деньги, поняла, что их ввели в заблуждение. НПФ предложил вариант срочной выплаты по 16,7 тыс. рублей в месяц в течение пяти лет. Это не устроило клиентов, и они обратились к финуполномоченному. Только после этого деньги согласились вернуть, пишут Известия.

«Граждане не всегда понимают, какой именно договор заключается, не осознают его природу, рассчитывая на финансовый продукт, аналогичный банковскому вкладу», — сказал Юрий Воронин.

Также он добавил, что подобные ситуации — классическое проявление мисселинга, когда услуги навязывают, а клиента вводят в заблуждение. Раньше мисселинг встречался при продажах инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, но Центробанк «закрутил гайки» недобросовестным организациям.

ПДС рассчитана на 15 лет, договор можно заключить через негосударственный пенсионный фонд. Государство будет финансировать взносы до 36 тыс. рублей, итоговая сумма зависит от уровня доходов. Также по программе можно получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.