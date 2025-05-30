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Для собственников ПВЗ предложили ввести отдельные ОКВЭД

Чтобы у предпринимателей не было проблем с выбором вида деятельности при регистрации бизнеса, ФОСТ предложил создать для владельцев ПВЗ свои ОКВЭД.

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложил министру экономического развития Максиму Решетникову установить специальные ОКВЭД для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Например, ФОСТ хочет добавить к группе 53.20 («Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность») новый код, который будет называться «Деятельность пунктов выдачи заказов (ПВЗ)».

Также предложили другой вариант — в группировке 52.10 («Деятельность по складированию и хранению») можно добавить «Услуги по приему, хранению и выдаче товаров в пунктах выдачи».

Важно, чтобы в новом коде было точное описание вида деятельности с учетом специфики ПВЗ: прием, временное хранение, выдача заказов, обработка возвратов.

«Отсутствие единого специализированного кода приводит к путанице при регистрации бизнеса (ИП и юрлица вынуждены выбирать между логистикой, розничной торговлей или почтовыми услугами), административным барьерам (проверяющие органы по-разному трактуют деятельность ПВЗ в зависимости от выбранного ОКВЭД)», — сказано в обращении.

Авторы идеи считают, что новый ОКВЭД поможет упростить регистрацию предпринимателей и представление отчетности. Сейчас деятельность ПВЗ можно описать в пяти разных кодах экономической деятельности, что создает трудности для статистического анализа и налогового учета.

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Автор

Ольга Ульянова
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Комментарии

4
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Нужны ещё типа "Деятельность пунктов выдачи заказов (ПВЗ), входная дверь которых выходит на улицу с трамвайными путями" и прочее.

    • indiebeer
      Руководитель

      Вы зря иронизируете, отсутствие ОКВЭД для ПВЗ - это большая проблема. Сейчас Озон требует указывать либо "деятельность агентов", либо "интернет-торговлю", либо "хранение и складские услуги". Очевидно, что ПВЗ ни тем, ни другим, ни третьим не является.

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        @indiebeer, так Озон требует одно, ВБ другое, третьи-третье. Надо коды отдельно под каждый МП делать.

        Лучше бы Федеральное общество сетевой торговли озадачилось приведением к единым стандартам выгрузку тучи отчетов.

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