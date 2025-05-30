ЦОК КПП Кадр 30.05 Мобильный
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⚡️ Итоги дня: мошенники крадут аккаунты у таксистов и курьеров, запретили писать ЕГЭ за круглыми столами, а за шумный автомобиль вырастет штраф до 20 тысяч рублей

Подготовили обзор главных событий дня — 30 мая 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Hongqi может локализовать производство люксовых автомобилей в России после выхода на определенные объемы продаж.

  • Средняя стоимость люксового автомобиля в России достигла 30–45 млн рублей. Например, бренд Jaguar Land Rover. Модель Range Rover Autobiography SVO стоит более 40 млн руб. Это уже практически цена Bentley Bentayga.

  • Рынок электронных книг замедлил рост до 24% в I квартале. Доля самиздата сохранилась на уровне 38%, аудиокниг — 36%, а подписка заняла 46% рынка.

  • Рекламное агентство «Сбермаркетинг» по итогам прошлого года стало лидером по биллингу (объему закупок рекламы). Объем медиазакупок у «Сбермаркетинга» в 2024 году увеличился на 61% к 2023-му — до 64,3 млрд рублей.

  • Мошенники стали похищать аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к банковским картам пользователей. Злоумышленникам удается получить доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Они ищут жертву, которая размещает заказ, после чего обманом получают код для авторизации и входят в аккаунт пользователя.

  • Минюст внес Amnesty International в перечень нежелательных организаций. В Генпрокуратуре заявили, что она позиционирует себя как правозащитную организацию, но «в действительности является центром подготовки глобальных русофобских проектов».

  • В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафа за излишний шум от автомобилей. Он вырастет с 500 рублей до 20 тыс.

  • В одной из московских школ учеников посадили писать ЕГЭ по истории за круглые столы. Изучив ситуацию, Рособрнадзор запретил проводить экзамен за круглыми столами.

  • Россияне могут столкнуться со штрафом от 500 рублей до 1 тыс. за загар топлес в общественных местах. Загорать можно в парках, но нельзя это делать вблизи храмов, школ и детских учреждений.

  • Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября 2025 года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

  • ВТБ планирует сократить непрофильные активы, в том числе выйти из гостиничного бизнеса — это отель «Хаятт» в Москве и гостиница «Камелия» в Сочи.

  • «Яндекс Карты» обновили технологию построения маршрутов для пешеходов и велосипедистов. Сервис будет учитывать, наличие подъемов, тротуаров, качество дорожного покрытия и рельеф местности.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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