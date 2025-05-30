⚡️ Итоги дня: мошенники крадут аккаунты у таксистов и курьеров, запретили писать ЕГЭ за круглыми столами, а за шумный автомобиль вырастет штраф до 20 тысяч рублей

Hongqi может локализовать производство люксовых автомобилей в России после выхода на определенные объемы продаж.

Средняя стоимость люксового автомобиля в России достигла 30–45 млн рублей. Например, бренд Jaguar Land Rover. Модель Range Rover Autobiography SVO стоит более 40 млн руб. Это уже практически цена Bentley Bentayga.

Рынок электронных книг замедлил рост до 24% в I квартале. Доля самиздата сохранилась на уровне 38%, аудиокниг — 36%, а подписка заняла 46% рынка.

Рекламное агентство «Сбермаркетинг» по итогам прошлого года стало лидером по биллингу (объему закупок рекламы). Объем медиазакупок у «Сбермаркетинга» в 2024 году увеличился на 61% к 2023-му — до 64,3 млрд рублей.

Мошенники стали похищать аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к банковским картам пользователей. Злоумышленникам удается получить доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Они ищут жертву, которая размещает заказ, после чего обманом получают код для авторизации и входят в аккаунт пользователя.

Минюст внес Amnesty International в перечень нежелательных организаций. В Генпрокуратуре заявили, что она позиционирует себя как правозащитную организацию, но «в действительности является центром подготовки глобальных русофобских проектов».

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафа за излишний шум от автомобилей. Он вырастет с 500 рублей до 20 тыс.

В одной из московских школ учеников посадили писать ЕГЭ по истории за круглые столы. Изучив ситуацию, Рособрнадзор запретил проводить экзамен за круглыми столами.

Россияне могут столкнуться со штрафом от 500 рублей до 1 тыс. за загар топлес в общественных местах. Загорать можно в парках, но нельзя это делать вблизи храмов, школ и детских учреждений.

Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября 2025 года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

ВТБ планирует сократить непрофильные активы, в том числе выйти из гостиничного бизнеса — это отель «Хаятт» в Москве и гостиница «Камелия» в Сочи.