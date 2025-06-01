Текучка кадров ускорилась: работодатели винят выгорание

До 25% ускорилась текучка кадров в российских компаниях в 2025 году. 77% работодателей винят в этом выгорание.

В 50% российских компаний за последний год отмечен рост текучести кадров – 26% говорят о росте на 10-20%, а 24% компаний – более чем на четверть (25%). При этом 41% работодателей не фиксируют изменения текучки кадров и сохраняют показатель стабильным. Еще 9% видят снижение скорости обновления команд благодаря HR-инструментам.

Это результаты исследования ИИ-сервис ментального здоровья Via MD и hh.ru, они есть у «Клерка».

Больше всего страдают от повышенной текучки кадров компании со штатом более 1 000 человек – 30% отмечают текучку свыше 25% в 2025 году. А менее всего — компании со штатом 101-500 человек: 20%. Самый стабильный сегмент — компании со штатом 501-1 000 человек: 48% из них не отмечают роста скорости обновления штата. При этом наилучший показатель снижения текучки благодаря HR-инструментам отмечают компании со штатом 101-500 сотрудников: 12% работодателей этого сегмента фиксируют улучшения в удержании персонала благодаря использованию различных сервисов и инструментов.

«77% российских компаний фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе и, как следствие, повышение скорости обновления команд. Забота о ментальном здоровье команды в скором времени станет наиважнейшим приоритетом для работодателя, который хочет обеспечить стабильную работу своих сотрудников, повышение их лояльности и долгосрочное взаимодействие с талантливыми кадрами», – отмечает Магомед-Амин Идилов, основатель Via MD.

Несмотря на рост текучки кадров, лишь 17% работодателей тратит большее количество HR-ресурса на удержание и мотивацию сотрудников. Для подавляющего большинства (68%) самым затратным остается найм. На обучение и развитие команд больше всего ресурсов тратит 13% компаний, а на well-being и расширение комплекса бенефитов – лишь 2%.

Выше всего (21%) расходы на удержание и мотивацию специалистов у компаний со штатом от 1 000 человек, при этом на найм больше всего ресурсов тратят работодатели со штатом 101-500 человек – 73% компаний.

«Наименьшее влияние выгорания как фактора текучки отмечают компании со штатом менее 100 человек – 4%. Небольшому бизнесу зачастую действительно проще справиться с проблемой выгорания сотрудников. У таких компаний есть возможность уделять внимание каждому в команде, в них меньше бюрократии и больше человечности. Крупному бизнесу не всегда удается это сохранить», — объяснила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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