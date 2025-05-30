Иностранцам хотят ограничить число сим-карт до одного номера

Ярослав Нилов считает, что трудовому мигранту достаточно одного номера телефона, чтобы общаться с близкими.

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, по которому иностранцы смогут иметь в России только один номер мобильного телефона.

Сейчас иностранцы могут приобрести не больше 10 сим-карт.

«Добропорядочному трудовому мигранту для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной симки», — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

В пояснительной записке сказано, что ограничение числа сим-карт для иностранцев направлено на защиту «национальных интересов и создание более безопасной среды».

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.