Иностранцам хотят ограничить число сим-карт до одного номера

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, по которому иностранцы смогут иметь в России только один номер мобильного телефона.
Сейчас иностранцы могут приобрести не больше 10 сим-карт.
«Добропорядочному трудовому мигранту для звонков родным, друзьям и для связи с работодателем вполне достаточно одной симки», — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
В пояснительной записке сказано, что ограничение числа сим-карт для иностранцев направлено на защиту «национальных интересов и создание более безопасной среды».
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
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