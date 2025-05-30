Кабмин запустил пилотный проект для борьбы с кибермошенниками

Чтобы найти новые способы защитить россиян от кибермошенников, власти объединят усилия в едином проекте.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение от 28 мая 2025 года № 1350-р о запуске пилотного проекта для оперативной борьбы с кибермошенниками. Он стартует 4 июня 2025 года, а завершится в марте 2026.

Проект объединит усилия банков, госорганов и операторов связи в борьбе с кибермошенничеством.

«Цель пилота — создать эффективный механизм взаимодействия различных государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий», — сказано на сайте кабмина.

Участники пилотного проекта определят категории данных, которые нужны для противодействия преступникам, выработают форматы представления информации о кибермошенничестве, а также отработают оперативность взаимодействия.

Со стороны государства в проекте будут участвовать: Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет.

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