❗ Правительство утвердило порядок определения основного и дополнительных кодов ОКВЭД

При определении кодов ОКВЭД будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков.

Кабмин установил правила, по которым Росстат и СФР будут определять основной и дополнительные коды ОКВЭД отчетного типа и рассчитывать процентные доли видов деятельности ИП и юрлиц: постановление Правительства от 27.05.2025 № 728.

С 1 сентября 2025 года не нужно будет ежегодно подтверждать основной вид деятельности. Данные о нем будут брать из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, и на этом основании СФР установит тарифы страховых взносов: закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ. Но, если СФР в результате камеральной или выездной проверки обнаружит несоответствие данных об основном виде экономической деятельности, то проведет перерасчет и установит тот страховой тариф, который соответствует фактическому виду деятельности.

Росстат и СФР при определении основного и дополнительных кодов будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков кода ОКВЭД. Также для бизнеса, кроме финансовых и страховых организаций, будут использовать показатели:

оборот товаров, работ, услуг по видам деятельности, которые не относятся к торговле;

валовая прибыль по видам деятельности (для торговли).

Если компания совмещает торговлю и другую деятельность, показатели суммируют.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее мы писали, что власти готовят реформу ОКВЭДов и переход на ОКВЭД 3.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.