💳💳💳 ЦБ и Минфин могут создать систему учета всех банковских карт россиян

Чтобы контролировать число банковских карт на руках у россиян, власти создадут систему учета и установят лимиты для выпуска «пластика». Например, до пяти карт в одном банке и до 20 — в нескольких.

В России хотят создать единую систему учета платежных карт, чтобы с ее помощью было можно контролировать, выполняют ли банки требования по предельному числу карт у одного физлица.

Впервые эта идея появилась у Центробанка во время обсуждения способов борьбы с дропперством.

«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она предложили установить лимит до 5 карт в одном банке и до 20 — в нескольких.

В единой системе учета платежных карт появится цифровой идентификатор владельцев, который банки должны устанавливать при подтверждении личности клиентов. Таким идентификатором может стать ИНН.

Поэтому ЦБ и ФНС обсуждают идею обязать иностранцев получать ИНН, если им нужно выпустить платежную карту в российском банке.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.