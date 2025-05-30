💳💳💳 ЦБ и Минфин могут создать систему учета всех банковских карт россиян

В России хотят создать единую систему учета платежных карт, чтобы с ее помощью было можно контролировать, выполняют ли банки требования по предельному числу карт у одного физлица.
Впервые эта идея появилась у Центробанка во время обсуждения способов борьбы с дропперством.
«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она предложили установить лимит до 5 карт в одном банке и до 20 — в нескольких.
В единой системе учета платежных карт появится цифровой идентификатор владельцев, который банки должны устанавливать при подтверждении личности клиентов. Таким идентификатором может стать ИНН.
Поэтому ЦБ и ФНС обсуждают идею обязать иностранцев получать ИНН, если им нужно выпустить платежную карту в российском банке.
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Комментарии1
А что уже "победили" всех двойников и в ИННах и СНИЛСах?