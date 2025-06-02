⏳ 3 июня 2025 – крайний срок отправки уведомления по НДФЛ за вторую часть мая для налоговых агентов
Не позднее 3 июня 2025 года включительно налоговые агенты должны отправить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в отношении НДФЛ за период с 23 по 31 мая. Об этом напоминает региональное УФНС. Код отчетного периода — «31/12».
Для регионов, где установлены районные коэффициенты – надбавки к зарплате, с части доходов, которые относятся к этим надбавкам, применяют такие КБК:
182 1 01 02210 01 1000 110 — для НДФЛ до 650 тыс. руб., к налоговой базе не более 5 млн руб. в год;
182 1 01 02230 01 1000 110 — для НДФЛ, превышающего 650 тыс. руб., к налоговой базе свыше 5 млн руб. в год.
Ранее введенные КБК по НДФЛ по-прежнему применяются.
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