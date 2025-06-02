🏆 За подаренную вазу не надо платить НДФЛ

Как определить в целях НДФЛ стоимость подаренной вазы, если чек отсутствует? Ответ на этот вопрос дала ФНС.

В письме от 12.03.2025 № ЗГ-2-11/3763@ говорится, что в случае дарения физлицу декоративных предметов налоговая база по НДФЛ лиц не возникает.

По пункту 18.1 статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимости, транспорта, акций, долей, паев.

Поэтому если какой-то человек подарил вам вазу, то платить за нее НДФЛ не надо.

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