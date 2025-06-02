🏆 За подаренную вазу не надо платить НДФЛ

В письме от 12.03.2025 № ЗГ-2-11/3763@ говорится, что в случае дарения физлицу декоративных предметов налоговая база по НДФЛ лиц не возникает.
По пункту 18.1 статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимости, транспорта, акций, долей, паев.
Поэтому если какой-то человек подарил вам вазу, то платить за нее НДФЛ не надо.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Комментарии2
1. К подарку надо чек прикладывать?
2. А если эта ваза стоит больше 4 тыс. руб.?
Про вазу не очень интересно.
Расскажите лучше про графин! А ещё про стакан!