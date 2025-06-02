Страховку по ОСАГО хотят выплачивать без учета износа

Для водителей автомобилей старше пяти лет могут вырасти страховые выплаты на 30-40%. Если раньше сумму износа вычитали из компенсации, то теперь ее будут доплачивать.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что уже во второй половине 2025 года в выплатах по ОСАГО могут перестать учитывать износ автомобиля.

Сейчас рассчитанная сумма износа «съедает» около половины страховой выплаты, а собственникам машин не хватает денег на ремонт. Ожидается, что изменения позволят водителям вновь обращаться в страховую компанию, если первой выплаты оказалось недостаточно. Об этом пишут «Известия».

Фактически, водитель сможет получить доплату за износ, которая сейчас вычитается из первоначальной компенсации. Однако, если повреждение не существенные, то будет можно получить выплату по договору, а ремонт не делать. В таком случае доплаты за скрытые повреждения не будет.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что сейчас страховая компания самостоятельно занимается восстановлением автомобилей (направляет на станции техобслуживания, с которыми заключен договор) только в 5-6% случаев. Все остальное — денежные выплаты владельцам. Это происходит из-за того, что сервисы отказываются ремонтировать машины по ОСАГО из-за дефицита и высокой стоимости запчастей, а также по причине жестких требований. Ремонт нужно провести за 30 дней.

Гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк считает, что изменения приведут к росту компенсаций на 30-40% для водителей автомобилей старше пяти лет. Однако страховщики уже предупредили, что могут поднять стоимость полиса примерно на 7%.

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