Типичные ошибки в уведомлениях по имущественным налогам: налоговики рассказали, на что обратить внимание и как их исправить
Региональное УФНС рассказало о типовых ошибках при заполнении уведомлений по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Вот самые частые:
указание ОКТМО недействующих городских и сельских поселений, входящих с 1 января 2025 в состав муниципальных округов;
неправильный КБК по земельному налогу, не соответствующий территориальному делению муниципального образования по месту нахождения земельного участка;
ошибочное указание КБК 18210602020021000110 по налогу на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения;
отправка уведомлений с суммой налога в размере 0 рублей;
указание суммы налога с копейками (сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля);
представление уведомлений с рассчитанными авансовыми платежами по транспортному и земельному налогам в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципальных образований, где не нужно платить авансовые платежи;
неправильный период по имущественным налогам организаций (в поле «Отчетный (налоговый) период (код)» ставят 34).
Налоговики напоминают: нужно проверять правильность оформления уведомлений и, если нашли несоответствия, присылать уведомление с корректными данными.
Если нет изменений по объектам налогообложения в течение налогового периода, можно представлять одно уведомление за налоговый период с отражением авансовых платежей за 1-3 кварталы (при наличии) и сумм налога по итогам года.
УФНС напомнило, что информация о порядке представления и заполнения уведомления по налогам и о типичных ошибках при его заполнении есть в разделах «Задолженность» и «Единый налоговый счет» на сайте ФНС.
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