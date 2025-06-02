В сентябре 2025 года начнется обязательная маркировка чая, кофе, игрушек и сладостей

Импортеры и производители будут маркировать цикорий, чай и кофе, некоторые виды сладостей, цемент, гипс, герметики и другие стройматериалы, а также детские игрушки и спортпит.

С 1 сентября 2025 года производители и импортеры чая и кофе, кондитерских изделий, спортивного питания, детских игрушек и строительных материалов буду обязаны маркировать свой товар.

Компаниям нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», а после наносить коды маркировки на продукцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Он рассказал, что маркировка создаст равные условия для добросовестных участников рынка. К «Честному ЗНАКу» подключены свыше 14 тыс. компаний, из которых 2 тыс. производителей и импортеров.

Сейчас обязательная маркировка распространяется на 27 товарных групп, например, на парфюмерию, табачные изделия, лекарства, фотоаппараты.

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