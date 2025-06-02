ФНС и Сбер хотят общаться с россиянами с помощью нейросетей
Заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин рассказал о планах ведомства использовать цифровую платформу на базе искусственного интеллекта, чтобы улучшить взаимодействие с жителями страны. Эту технологию также собирается применять Сбербанк.
Соглашение о технологическом партнерстве стороны подписали на конференции ЦИПР-2025.
«У Сбера большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. ФНС России — одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке», — сказано на сайте ФНС.
ФНС и Сбер хотят оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта, а также развивать совместный IТ-ландшафт.
Как считает ФНС, партнерство со Сбербанком позволит всем сторонам сократить финансовые и временные издержки, а также автоматизировать рутинные процессы.
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Комментарии1
так вроде и сейчас ИИ с нами общается (ни в один банк не позвонить, чтобы сразу попасть к живому оператору). До ФНС вообще не дозвониться. Так что одной новостью (про ИИ и взаимодействие) больше, одной меньше. P.S предполагаю, стоимость такого взаимодействия огромная.