ФНС и Сбер хотят общаться с россиянами с помощью нейросетей

Чтобы улучшить качество обслуживания, Сбер и ФНС подписали соглашение о технологическом партнерстве.

Заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин рассказал о планах ведомства использовать цифровую платформу на базе искусственного интеллекта, чтобы улучшить взаимодействие с жителями страны. Эту технологию также собирается применять Сбербанк.

Соглашение о технологическом партнерстве стороны подписали на конференции ЦИПР-2025.

«У Сбера большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. ФНС России — одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке», — сказано на сайте ФНС.

ФНС и Сбер хотят оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта, а также развивать совместный IТ-ландшафт.

Как считает ФНС, партнерство со Сбербанком позволит всем сторонам сократить финансовые и временные издержки, а также автоматизировать рутинные процессы.