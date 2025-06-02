93% пользователей довольны сервисом получения справок об участии в СВО

Электронный сервис по выдаче справок об участии в СВО начал работать с 1 ноября 2024 года.

Минобороны наградили создателей сервиса по выдаче справок об участии в специальной военной операции участникам СВО и членам их семей.

«Участники специальной военной операции и члены их семей теперь могут максимально быстро с помощью электронных сервисов получать справки о подтверждении факта участия в спецоперации. Это ускоряет получение ими социальных льгот и гарантий», — сказал начальник Главного военно-политического управления ВС Виктор Горемыкин.

Сервис запустили с 1 ноября 2024 года, им довольны 93% пользователей.

С 9 мая 2025 года начал работать электронный реестр воинского учета. Разберитесь, как начать работать в личном кабинете реестра воинского учета и как подавать через него сведения, чтобы не получить штрафы. Приходите на бесплатный вебинар «Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат». Он состоится 24 июня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Реестр воинского учета. Состав данных реестра. Какие сведения можно передавать через Реестр. Формы и порядок заполнения сообщений в военкомат. Порядок отправки сведений через Реестр.

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