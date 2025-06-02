ФНС: когда при смене вида деятельности остается право на льготу по страховым взносам

Если субъект МСП перешел на другой вид деятельности, но он тоже входит перечень по льготам, – можно и дальше применять пониженный тариф страховых взносов.

В письме от 29.05.2025 № БС-4-11/5256@ налоговики разъяснили, когда субъект МСП может применять льготный тариф страховых взносов (7,6%) после смены основного вида деятельности.

Льготный тариф страховых взносов 7,6% применяют к выплатам работникам в части сверх 1,5 МРОТ. Для этого нужно соответствовать условиям:

в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указан соответствующий основной вид деятельности (распоряжение Правительства от 11.12.2024 № 3689-р);

по итогам прошлого года в сумме всех доходов не менее 70% составляют доходы от основного вида деятельности.

Условие о доле доходов от основного вида деятельности должно выполняться и по итогам прошлого года, и по итогам года, в котором применяют пониженные тарифы.

Но НК не оговаривает, что при этом коды ОКВЭД должны быть идентичны в предыдущем и текущем периоде.

То есть, если в прошлом и текущем годах в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указаны разные коды ОКВЭД, но они оба включены перечень кабмина, и соблюдено условие о 70%-ой доле доходов, то субъект МСП может применять единый пониженный тариф страховых взносов.

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