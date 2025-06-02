Минэкономразвития разработало проект Стандарта общественного капитала бизнеса

Стандарт запустят в четырех вариантах в зависимости от размера компании и от уровня раскрытия сведений о ее деятельности. Компании, которые не пройдут полную оценку, получат сокращенный список мер господдержки.

Минэкономразвития готовит к утверждению проект постановления Правительства «О Стандарте общественного капитала бизнеса», сообщается на сайте ведомства.

В стандарте будут блоки экологических, социальных, управленческих и экономических показателей. Документ направлен на унификацию методологии оценки нефинансовых аспектов деятельности бизнеса, вклада в общественное благосостояние, социально-экономическое развитие и реализацию национальных целей РФ, пишет Минэкономики.

Предусмотрено четыре варианта Стандарта с разным количеством показателей в зависимости от размера компании и уровня раскрытия сведений о ее деятельности – полного или базового. Компании, которые получили оценку по базовому уровню, получат сокращенный перечень мер господдержки.

«Стандарт призван помочь организациям в добровольном порядке раскрывать информацию, оценивающую вклад бизнеса в стратегическое развитие и модернизацию страны, в реализацию национальных целей развития и национальных приоритетов», — заявил первый замминистра экономразвития Максим Колесников.

Оператором Стандарта будет АНО «Общественный капитал», которую учредили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Москвы.

«Принятие Стандарта общественного капитала бизнеса создаст прозрачную и единую систему оценки нефинансовых показателей компаний. Это повысит доверие инвесторов, расширит доступ бизнеса к господдержке и сделает российские компании более привлекательными по объективным критериям», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Стандарт включает форму публичной нефинансовой отчетности и специальный индекс общественного капитала бизнеса. По этому индексу будут оценивать вклад компаний в обеспечение долгосрочного общественного благосостояния и реализацию национальных целей развития страны. На основании индекса могут принимать решения о мерах господдержки.

Бизнес сможет пройти оценку двумя способами: опубликовать и представить полную нефинансовую отчетность или предоставить необходимые данные по ключевым показателям без формирования отчетности. Проверять и подтверждать результаты оценки будет АНО «Общественный капитал», которое станет основным верификатором. Будут привлекать и других верификаторов, которых включат в специальный перечень по установленным правилам.

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