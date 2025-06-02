Глава Минпромторга поддержал полный запрет вейпов

Власти хотят ограничить производство и импорт вейпов, но есть предложения ввести полный запрет на них.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что на вейпы нужно наложить «тотальный запрет».

«Регулировать запретами все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично исключение. Я лично за тотальный запрет», — сказал Антон Алиханов.

В конце 2024 года председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев говорил о подготовке законопроекта об ограничениях для вейпов. Они будут связаны с производством и импортом устройств для употребления никотиносодержащей продукции.

В феврале 2025 года Владимир Путин подписал Федеральный закон от 03.02.2025 № 1-ФЗ, по которому за продажу вейпов несовершеннолетним будут штрафовать до 2 млн рублей.

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