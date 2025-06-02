Соцфонд: некоторые пенсионеры получат выплаты в июне заранее

Если пенсионеру Соцфонд переводит деньги в период с 12 по 15 числа, то в июне 2025 года из-за длинных выходных выплату перечислят заранее.

Если дата выплаты пенсии выпадает на период с 12 по 15 июня 2025 года, то россияне получат деньги заранее, перед выходными и праздничными днями.

Изменить график платежей решили из-за Дня России 12 июня, который в этом году отмечают в четверг. Благодаря переносу выходных, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.

Заранее можно получить все виды пенсий, в том числе страховые, социальные, накопительные, выплаты по старости и инвалидности.

«В каждом субъекте сроки досрочной доставки будут определены с учетом местных графиков работы банков и почты», — сказали в Соцфонде.

Если вместе с пенсией человек получает и другие выплаты от Социального фонда, то их также переведут заранее. Подавать никаких заявление не нужно, все поступит автоматически.

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