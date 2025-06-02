Соцфонд: некоторые пенсионеры получат выплаты в июне заранее
Если дата выплаты пенсии выпадает на период с 12 по 15 июня 2025 года, то россияне получат деньги заранее, перед выходными и праздничными днями.
Изменить график платежей решили из-за Дня России 12 июня, который в этом году отмечают в четверг. Благодаря переносу выходных, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.
Заранее можно получить все виды пенсий, в том числе страховые, социальные, накопительные, выплаты по старости и инвалидности.
«В каждом субъекте сроки досрочной доставки будут определены с учетом местных графиков работы банков и почты», — сказали в Соцфонде.
Если вместе с пенсией человек получает и другие выплаты от Социального фонда, то их также переведут заранее. Подавать никаких заявление не нужно, все поступит автоматически.
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