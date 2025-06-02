Подтвердить статус налогового резидента будет проще

ФНС упростила порядок получения электронного подтверждения статуса налогового резидента. Компании получат документ за один день.

Приказом от 21.02.2025 № ЕД-7-13/122@ ФНС упрощает процесс получения сертификата налогового резидентства.

Изменения вносят в приложения к приказу ФНС от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@.

Электронное заявление на сайте ФНС можно будет подать через сервис «Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации». Документ выдадут:

в течение 10 календарных дней, если запросили документ для физлица в электронной форме или на бумаге либо для юрлица на бумаге;

за один календарный день, если запросили документ для юрлица в электронной форме.

Если заявление подали лично или по почте, его рассмотрят в течение 20 дней.

Подлинность такого сертификата налогового резидентства можно будет проверить по проверочному коду из документа.

Изменения вступают в силу с 10 июня 2025 года.

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