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Маркировка товаров

Чипсы впервые получили веганский сертификат от Роскачества

Бренд NaturChips станет первым, кто может маркировать свои чипсы специальным национальным знаком для веганской продукции.

Роскачество впервые выдало чипсам сертификат соответствия требованиям веганской и вегетарианской продукции.

Его получил бренд NaturChips от производителя «Московский картофель». Сертификат подтверждает, что продукт соответствует ГОСТ Р 71528-2024, который устанавливает строгие критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов.

«Сертификация позволяет потребителям быть уверенными в этичности и качестве продукта, а производителям — выделиться в растущем сегменте plant-based продукции», — сказала руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Олеся Махова.

Производители, у которых есть сертификат «Роскачество-веган» могут наносить на упаковку специальные национальные знаки для веганской продукции.

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Комментарии

3
    • Алейда

      Если есть исключительно полезную еду, то можно умереть от тоски.

      И, кроме того, чипсы не намного вреднее обычной жареной картошки

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