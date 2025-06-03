Чипсы впервые получили веганский сертификат от Роскачества
Роскачество впервые выдало чипсам сертификат соответствия требованиям веганской и вегетарианской продукции.
Его получил бренд NaturChips от производителя «Московский картофель». Сертификат подтверждает, что продукт соответствует ГОСТ Р 71528-2024, который устанавливает строгие критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов.
«Сертификация позволяет потребителям быть уверенными в этичности и качестве продукта, а производителям — выделиться в растущем сегменте plant-based продукции», — сказала руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Олеся Махова.
Производители, у которых есть сертификат «Роскачество-веган» могут наносить на упаковку специальные национальные знаки для веганской продукции.
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Комментарии3
Чипсы могут быть и с сертификатом «Роскачество-веган», но свою "вредоносность" не изменили
Если есть исключительно полезную еду, то можно умереть от тоски.
И, кроме того, чипсы не намного вреднее обычной жареной картошки
А с чего это Роскачество решило веганские продукты сертифицировать отдельно?