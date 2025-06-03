4 июня 2025 запускают пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

С 4 июня 2025 года в России запустят пилотной проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые имитируют внешний вид официальных сайтов госструктур и компаний, и используются мошенниками для кражи паролей и других персональных данных, сообщает кабмин.

Цель проекта – создать механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых ресурсов и приложений, которые используют очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, банка или предприятия.

В ходе пилота отработают механизмы взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений и подготовят предложения по закреплению этих механизмов в законах.

Планируется, что пилотный проект продлится до 1 марта 2026 года.

В проекте будут участвовать: Миинцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Центробанк и Генпрокуратура. Также примут участие автономная НКО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и НИИ «Интеграл», добавили в Правительстве.

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