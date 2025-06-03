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Страховые взносы

Как считать страховые взносы по доптарифам, если сотрудник занят на вредной работе частично

Дополнительные взносы при вредной работе начисляют пропорционально отработанному времени.

В письме от 29.04.2025 № 03-15-05/43291 Минфин разъяснил, как применять дополнительные тарифы страховых взносов к выплатам работнику, который 50% рабочего времени был занят на вредных работах из п.п. 1 – 18 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ: электрогазосварочные работы на рабочем месте с классом условий труда – вредный, подкласс 3.1.

Доптарифы страховых взносов на ОПС применяют в отношении выплат работникам, которые заняты на вредных работах, в зависимости от класса условий труда, установленного по результатам СОУТ. Взносы по доптарифам начисляют на все выплаты и вознаграждения в пользу работника, которые облагаются взносами, сообщает ведомство.

И если работник занят на вредной работе частично, а в остальное время трудится в нормальных условиях, то страховые взносы по дополнительным тарифам начисляют пропорционально количеству времени, отработанному во вредных условиях.

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