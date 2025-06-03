Число проверок аудиторских компаний со стороны СРО выросло на 6%, а со стороны государства сократилось в 1,5 раза

Казначейство в 2024 году провело в 1,5 раза меньше проверок аудиторов, при этом профессиональные саморегулируемые организации (СРО), наоборот, усилили контроль.

По итогам 2024 года Казначейство провело 150 проверок аудиторских компаний, это в 1,5 раза меньше, чем в 2023 году. Контрольных мероприятий со стороны СРО ААС стало на 6% больше, их было 4,5 тыс.

Аудиторы связывают сокращение числа проверок с тем, что стало меньше аудиторских фирм, которые работают с общественно значимыми организациями (ОЗО). Сейчас их могут проверять 205 аудиторских компаний. Кроме того, многие аудиторы не захотели попадать в реестр из-за высоких требований. Об этом пишет «Коммерсант».

Со стороны СРО рост проверок сигнализирует о том, что стало много участников рынка, которые плохо прошли внешней контроль в предыдущие периоды. Например, у таких фирм могли выявить серьезные недостатки, а потом они попали на повторную проверку. Минимальный период между такими мероприятиями — один год, а максимальный — пять лет.

В 2024 году число существенных нарушений выросло на 2%, до 499, а грубых — в два раза, до 180. Например, к последним относятся нарушение требований к членству в саморегулируемой организации аудиторов и неисполнение обязанности проходить внешний контроль.

«Проверки качества являются для аудиторских компаний платными. За последнюю проверку мы заплатили более 300 тыс. рублей. А с 2023 года, согласно дисциплинарному кодексу СРО ААС, за выявленные нарушения предусмотрены серьезные штрафы», — сказала собственник группы компаний «Счетовод» Юлия Мазеина.

За 2024 год объем взносов за проведение контроля деятельности аудиторов составил 47 млн рублей, а в 2023 году — 55,6 млн.