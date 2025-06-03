Вознаграждение и оплату услуг маркетплейса на доходно-расходной УСН можно учесть в расходах. Но есть нюансы
Доходы для УСН с объектом «доходы минус расходы» учитываются в том же порядке, что и при объекте налогообложения «доходы», отмечает региональное УФНС.
Расходы, которые можно учесть на доходно-расходной УСН, перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК.
При этом вознаграждение интернет-площадки и стоимость ее услуг по хранению или доставке товаров можно учесть в расходах — на основании подп. 23 и подп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК.
Вознаграждение и стоимость услуг маркетплейса признают после оплаты. Оплатой считается в том числе прекращение обязательства при зачете взаимных требований: абз. 4 п. 2 ст. 346.17 НК.
Обычно маркетплейс учитывает стоимость услуг и вознаграждение в счет перечисления денежных средств за проданные товары. Поэтому расходы можно признать на дату документа, подтверждающего проведение зачета.
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