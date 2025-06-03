ФНС присылает требования селлерам маркетплейсов: как на них ответить

Чаще всего претензии налоговиков связаны с тем, что не совпадают цифры в декларациях с теми данными, которые присылают маркетплейсы в ФНС.

С 2025 года маркетплейсы начали передавать в ФНС информацию о доходах селлеров, комиссиях и удержаниях. Это нужно, чтобы инспекторы могли проверить корректность уплаты налогов.

Требования получают селлеры, у которых обнаружили ошибки в учете НДС, несоответствие между данными из декларации и информацией от маркетплейса, а также когда предприниматель и вовсе не сдал декларацию.

Если пришло требование, то на него нужно грамотно ответить. Например, стоит проверить все данные, кратко описать, почему может не совпадать сумма доходов, приложить подтверждающие документы: акты, выписки из банка.

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На вебинаре разберем:

Дата признание выручки от торговли на маркетплейсе: НК РФ, письма Минфина и ФНС. Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами. Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные. Поставщик изменил ставку НДС. Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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