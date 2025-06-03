ФНС присылает требования селлерам маркетплейсов: как на них ответить
С 2025 года маркетплейсы начали передавать в ФНС информацию о доходах селлеров, комиссиях и удержаниях. Это нужно, чтобы инспекторы могли проверить корректность уплаты налогов.
Требования получают селлеры, у которых обнаружили ошибки в учете НДС, несоответствие между данными из декларации и информацией от маркетплейса, а также когда предприниматель и вовсе не сдал декларацию.
Если пришло требование, то на него нужно грамотно ответить. Например, стоит проверить все данные, кратко описать, почему может не совпадать сумма доходов, приложить подтверждающие документы: акты, выписки из банка.
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Дата признание выручки от торговли на маркетплейсе: НК РФ, письма Минфина и ФНС.
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные.
Поставщик изменил ставку НДС.
Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.
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